تقدر بملايين الدولارات.. كم تبلغ ثروة عادل امام؟

قدر موقع المشاهير “Celebrity net worth” ثروة الفنان المصري القدير عادل إمام، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ83.



وقُدرت ثروة عادل إمام بعد مسيرته الفنية الكبيرة بحوالي 100 مليون دولار أميركي وفقًا لـ”آخر إحصائية لسنة 2021″، والتي تعادل بالمصري 3 مليارات و100 مليون جنيه مصري، وفقًا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، بحسب موقع “Celebrity net worth”.

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