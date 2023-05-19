ممثلة معروفة تبكي على الهواء: تامر حسني لم يقف معي في أزمتي (فيديو)

انهارت الفنانة مروة عبد المنعم في البكاء على الهواء مباشرة، بعد حديثها عن الأشخاص الذين تخلّوا عنها في محنتها خلال فترة ابتعادها عن الفن.

وقالت مروة خلال حلولها ضيفة على برنامج "قعدة ستات": "كنت لسه بقول لبنتي مش عارفة أنا صرفت عليكم طول السنين اللي فاتت دي إزاي؟ بس بتمشي، محدّش وقف معايا... ربنا ده عظيم وكريم، بقعد ساعات أقول أنا بصرف السنة دي إزاي".

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واستكملت مروة عبد المنعم حديثها قائلةً: "أشرف زكي وقف معايا، إدوارد كان وقتها معايا، ودول اللي كانوا واقفين معايا، ومش هقول مين اتخلى عني، وفي ناس استنيت إن هما يبقوا معايا، ومزعلني أوي ومش عايز أقول مين، ومكنوش صحابي أوي وعلى الأقل في بينا عشرة من الوسط الفني، ولما أقابلهم في لوكيشن بيقوليلي إيه الأخبار وبيسألوا عليا، وبقول الأسماء في الحاجة الكويسة".







وأضافت: "كنت متخيلة إن تامر حسني يسأل عليا، وخاصًة كان لسة في "عمر وسلمى" حصله موقف في الجيش ورحتله مع إني لسه مكنتش صاحبته، والناس اللي بينا عشرة شغل فقط مسألوش عليا، إحنا مش عشرة خروج وفسح، وتامر من الناس اللي قريبة مني، ومبعتش رسالة ولا كلّمني، أحمد صفوت من الناس اللي وقفوا معايا، وأحمد زاهر وقف معايا في حاجات كتير جداً". (لها)