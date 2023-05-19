الفنان الكبير يقرر العودة الى دراما رمضان.. وهذا ما فعله

علمت "لها" أن الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني قرر خوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل، ما دفعه للبحث عن نص جيد يعود به بعد غياب ثلاثة أعوام عن دراما رمضان، حيث يعقد عدداً من جلسات العمل مع المؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج شادي الفخراني للاستقرار على السيناريو الذي سوف يعود به من جديد.

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وكان آخر ظهور للفخراني في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي عُرض في رمضان 2021.

وعلى الرغم من رغبة الفخراني بالعودة إلى الشاشة الصغيرة إلا أنه لم يجد بعد العمل المميز الذى يعود به.

كما قدّم الفخراني مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، وهي آخر أعماله المسرحية وعُرضت في عام 2021.



وكان من المفترض أن يعود يحيى الفخراني الى السينما من خلال فيلم "الصحبة الحلوة"، الذي بدأ التحضير له عام 2020، من إخراج ساندرا نشأت، إلا أن العمل توقف نهائياً، خاصة أن السيناريو لم يكتمل بسبب وفاة مؤلفه وحيد حامد. (لها)