نقل الفنانة الشهيرة الى الرعاية المركزة بعد إصابتها بوعكة صحية.. ما آخر تطورات حالتها؟

نُقلت الفنانة المصرية ميار الببلاوي إلى غرفة الرعاية المركزة في أحد المستشفيات، بعد إصابتها بحالة إغماء مفاجئة عقب نزولها من سيارتها متجهةً للاستوديو الذي تقدّم فيه حلقتها الأسبوعية من برنامج "أحلى الكلام" على قناة "الشمس".

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وكشف نجل ميار الببلاوي عن آخر تطورات حالتها الصحية، قائلاً في تصريحات صحافية: "هي تعبانة ومش قادرة تتكلم، وحالياً رجعت البيت، وبتابع مع الدكتور الخاص بها... ادعوا لها ربنا يتمم شفاءها على خير".

وبعد انتشار الخبر، علّقت الفنانة وفاء مكي على تعرّض الببلاوي لأزمة صحية مفاجئة، حيث عبّرت عن حزنها الكبير لسقوط صديقتها، فرغم الخلافات والأزمة الحاصلة بينهما، إلا أن هناك علاقة صداقة تربطهما، وهو ما جعل الأولى تدخل في نوبة بكاء فور علمها بتعرض الثانية لوعكة صحية.

وقالت وفاء: "ربنا يشفيها ويعافيها هي واللي زيها، ربنا ميورنيش فيها أي مكروه، حاشا لله إني أشمت في المرض، كفايا ظلم هشمت في المرض إزاي؟ كفاية ظلم فيا، ربنا يشفيها ويخليها لابنها، مقدرش أشمت فيها".

وكانت ميار الببلاوي أثارت حالة من الجدل بعدما تراجعت عن أقوالها كشاهدة في قضية تعذيب وفاء مكي للخادمتين، وهو ما عرّضها لانتقادات قاسية في الفترة الأخيرة. (لها)