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مُنَح الممثل الأميركي هاريسون فورد، "سعفة ذهبية فخرية"، في مهرجان كان السينمائي، بعد صعوده درجه، وسط التصفيق، لمواكبة العرض الأول لفيلم "إنديانا جونز أند ذي دايل أو ديستني"، أحد أبرز أحداث الدورة السادسة والسبعين.وبعد 15 عاماً من آخر فيلم، ضمن سلسلة "إنديانا جونز"، عُرض هو الآخر خارج المسابقة ضمن "مهرجان كان"، يعتمر الممثل الكبير مجدداً قبعة المغامر الشهيرة، لكن هذه المرة أمام كاميرا المخرج جيمس مانغولد، الذي يشكّل "ووك ذي لاين" (2005)، عن جوني كاش، أبرز أعماله.ويخلف مانغولد مخرج الأجزاء الأربعة السابقة من "إنديانا جونز"، منذ 1981، ستيفن سبيلبرغ.وسبق لشركة "ديزني"، التي اشترت حقوق هذه السلسلة، وكذلك حقوق "ستار وورز"، من خلال استحواذها عام 2012 على "لوكاس فيلم"، أن أعلنت أن هذا الفيلم سيكون الأخير لهاريسون فورد في هذا الدور، الذي طبع إلى حدٍّ كبير مسيرته الطويلة.وفاجأ المهرجان النجم بمنحه "سعفة ذهبية فخرية" عن مجمل هذه المسيرة قبل بدء عرض الفيلم، وهو الجزء الخامس من سلسلة مغامرات عالم الآثار، التي اشتهر بها النجم البالغ 80 عاماً. وكان النجم توم كروز حصل على "سعفة ذهبية فخرية" مفاجئة أيضاً لدى حضوره المهرجان العام الماضي لمواكبة العرض الأول لفيلمه "توب غَان: مافريك".وبدا التأثر واضحاً على هاريسون فورد، الذي جسّد خلال مسيرته مجموعة واسعة من الشخصيات، من بينها: "هان سولو" في "ستار وورز"، و"بلايد رانر"، وقال النجم لدى تكريمه إنه "متأثر جداً" بهذه المبادرة. (زهرة الخليج)