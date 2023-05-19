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فنون ومشاهير
هل يكون عيد الأضحى موعداً هامًا لاليسا؟
Lebanon 24
19-05-2023
|
16:00
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يبدو أن مشكلة النجمة اليسا حلّت ولم يبقَ سوى تحرير العقود الخاصة بتوزيع الألبوم الجديد المفترض أن يبصر النور بعد اقل من شهر.
وفي التفاصيل الخاصة، فأن الاغاني ستصدر كاملة في يوم واحد ويعمل على الترويج لها تباعاً بعدما صورت معظهما على طريقة "ليركس" واستعانة فريق عمل اليسا بمجموعة من الصور التي التقطت لصناعة الفديوهات، فيما أغنية واحدة صُوّرت بطريقة الكليب ستُعرض أيضاً.
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وتؤكد المعلومات أن اليسا ستغني من جديدها في حفلها المتوقع ضمن فعاليات عيد الاضحى، والذي سيقام في كازينو لبنان بمصاحبة النجم راغب علامة. (نواعم)
المصدر: نواعم
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