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فنون ومشاهير
شيرين عبدالوهاب تستعدّ لحفل جديد في السعودية بعد نجاح "روائع الموجي"
Lebanon 24
20-05-2023
|
02:00
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طرحت الهيئة العامّة للترفيه في المملكة العربية السعودية تذاكر حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب، الذي سيُقام في الثامن والعشرين من أيار الجاري، ضمن فعاليات موسم الصيف الذي تقيمه المملكة في هذه الفترة.
ويأتي الحفل ثانياً ضمن حفلات شيرين في السعودية، بعد انتهاء أزمتها مع شركة "روتانا" للصوتيّات والمرئيّات، وبعد مشاركتها في حفل "روائع الموجي"، الذي أقيم في الرابع من الشهر الجاري، بصحبة عدد من المطربين، كان أبرزهم صابر الرباعي، أنغام، ماجد المهندس، وغيرهم.
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الفنانة المصرية ظهرت خلال الحفل بإطلالة كلاسيكيّة سوداء، وقدّمت أغنية "للصبر حدود" لكوكب الشرق أم كلثوم، وكذلك أغنية "أنا قلبي إليك ميال" للراحلة فايزة أحمد، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.
حرصت شيرين خلال الحفل على توجيه رسالة إلى جمهورها السعودي، فقالت: "سعيدة أنني أغنّي في حفل للعملاق محمد الموجي، وسعِدت بوجودكم وبوجود الإعلاميين. أحبّكم".
هذا، وتصدّرت عبدالوهاب "الترند" عبر السوشيل ميديا أخيراً بعد حفلها الجماهيري في دبي. وعلى هامش الحفل، كشفت، خلال المؤتمر الصحافيّ، عن أنّها تُحضّر لفيلم وثائقي حول سيرتها الذاتية، بالتعاون مع منصّة "نتفليكس"، وستتم الاستعانة بفتاة شبيهة لها لتجسّد شخصيّتها في مرحلة الشباب والطفولة.
وعن حساباتها الخاصّة والرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرّ عدم تواصلها مع الجمهور من خلالها، كشفت عن أنّها تعرّضت لعلميّة نصب، وتعمل في هذه الفترة على استعادتها.
المصدر: النهار
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