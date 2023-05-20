محمد رمضان يستعرض رزماً من الدولارات.. والجمهور: "الناس مش عارفة تجيب أكل" (صور)

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أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة في حسابه بموقع فيسبوك، ظهر فيها جالسا داخل طائرة، وبجانبه رزمتان من الأوراق النقدية من فئة الدولار الأميركي.الصورة التي نشرها الـ"نمبر ون" خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت استهجان متابعيه، حيث تلقّى سيلا من التعليقات الرافضة لسلوكه بنشر صور تُظهر حياة البذخ والرفاه التي يعيشها في وقت يعيش فيه الملايين في فقر مدقع.واعتبر الكثيرون من متابعي الممثل والمغني الشهير تصرفه غير مقبول ولا يُعبر سوى عن التباهي والبحث عن الشهرة، حيث جاء في التعليقات: "ايه هدفك من كده في ظل ظروف الناس مش عارفه تجيب اكل وشرب بسبب الغلاء".