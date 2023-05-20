20
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ابنة باريش أردوتش تُبعده عن التمثيل.. لماذا؟
Lebanon 24
20-05-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير فنية أن الممثل التركي الشهير، باريش أردوتش، يبتعد حاليًا عن المشاركات الدرامية بعد أن رُزق بطفلته الجديدة.
وأضافت التقارير أن أردوتش التقى بأحد الصحفيين في مكان عام وسأله إن كان يحضر لعمل درامي جديد، فرد عليه الممثل التركي: "حاليًا ليس لدي أي مشروع جديد، كما تعرفون لقد رزقت بطفلة، وابنتي هي كل ما أهتم له الآن".
Advertisement
كما ذكرت صفحة "مشاهير تركيا" عبر تويتر نقلا عن الصحفية بيرسين بأن باريش أردوتش لن يشارك في الموسم الثالث من مسلسل "ألب أرسلان" الذي حقق نجاحا كبيرا في جزئه الثاني جماهيريا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعرٌ جديد لـ"كرتونة البيض" في لبنان.. والمفاجأة بثمن "الفاهيتا"!
Lebanon 24
سعرٌ جديد لـ"كرتونة البيض" في لبنان.. والمفاجأة بثمن "الفاهيتا"!
04:07 | 2023-05-20
20/05/2023 04:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
08:44 | 2023-05-20
20/05/2023 08:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الأمطار تتساقط بغزارة الآن
Lebanon 24
بالفيديو... الأمطار تتساقط بغزارة الآن
06:42 | 2023-05-20
20/05/2023 06:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"حساسية" جميل السيد تؤدي إلى "إشكال" مع الحوت.. وسجالٌ حاد يندلع!
Lebanon 24
"حساسية" جميل السيد تؤدي إلى "إشكال" مع الحوت.. وسجالٌ حاد يندلع!
01:15 | 2023-05-20
20/05/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)
Lebanon 24
عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)
05:23 | 2023-05-20
20/05/2023 05:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2023-05-20
بيكيه في صدمة بعد ظهور ولدَيه في كليب شاكيرا (فيديو)
11:00 | 2023-05-20
هديّة من وائل كفوري لناجي الأسطا (صور)
08:44 | 2023-05-20
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
08:00 | 2023-05-20
بغد غياب... عادل إمام يظهر في فيديو شاهدوا كيف أصبح بعمر الـ83
05:00 | 2023-05-20
محمد رمضان يستعرض رزماً من الدولارات.. والجمهور: "الناس مش عارفة تجيب أكل" (صور)
02:00 | 2023-05-20
شيرين عبدالوهاب تستعدّ لحفل جديد في السعودية بعد نجاح "روائع الموجي"
فيديو
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
13:43 | 2023-05-20
21/05/2023 03:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
09:50 | 2023-05-19
21/05/2023 03:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
21/05/2023 03:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact