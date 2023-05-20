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فنون ومشاهير

ابنة باريش أردوتش تُبعده عن التمثيل.. لماذا؟

Lebanon 24
20-05-2023 | 14:00
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ذكرت تقارير فنية أن الممثل التركي الشهير، باريش أردوتش، يبتعد حاليًا عن المشاركات الدرامية بعد أن رُزق بطفلته الجديدة.

وأضافت التقارير أن أردوتش التقى بأحد الصحفيين في مكان عام وسأله إن كان يحضر لعمل درامي جديد، فرد عليه الممثل التركي: "حاليًا ليس لدي أي مشروع جديد، كما تعرفون لقد رزقت بطفلة، وابنتي هي كل ما أهتم له الآن".
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كما ذكرت صفحة "مشاهير تركيا" عبر تويتر نقلا عن الصحفية بيرسين بأن باريش أردوتش لن يشارك في الموسم الثالث من مسلسل "ألب أرسلان" الذي حقق نجاحا كبيرا في جزئه الثاني جماهيريا.
 
 

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