Advertisement

فنون ومشاهير

بغد غياب... عادل إمام يظهر في فيديو شاهدوا كيف أصبح بعمر الـ83

Lebanon 24
20-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1068986-638201888185320035.jpg
Doc-P-1068986-638201888185320035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة الشابة منى ممدوح على حسابها الخاص في "فيسبوك" مقطع فيديو وثقت من خلاله زيارتها للفنان عادل إمام في منزله لتحتفل معه بعيد ميلاده.

ويعتبر هذا الفيديو هو الأول الذي يظهر فيه عادل إمام ويتحدث خلاله، بعد انتشار عدد من الصور التي التقطها معه النجوم الذين شاركوه الاحتفال، إضافة إلى مداخلته الصوتية مع الإعلامي شريف عامر.
Advertisement

واحتفل عادل إمام الأربعاء بعيد ميلاده الـ83، وسط محبيه وأولاده وأحفاده، حيث حضر عيد الميلاد شقيقه المنتج عصام إمام، والفنانون يسرا، لبلبة، خالد سرحان مصطفى هريدي.

يذكر أن عادل إمام، يغيب عن جمهوره ومحبيه منذ ثلاثة أعوام، وكان آخر ظهور له بالدراما من خلال مسلسل "فالنتينو"، الذي عرض في عام 2020، وشاركه العمل الراحلة دلال عبدالعزيز والراحل سمير صبري وداليا البحيري ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين ومحمد الكيلاني وغيرهم، إخراج رامي إمام. (لها)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-05-20
08:44 | 2023-05-20
05:00 | 2023-05-20
02:00 | 2023-05-20
23:00 | 2023-05-19
16:52 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website