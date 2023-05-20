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فنون ومشاهير
بغد غياب... عادل إمام يظهر في فيديو شاهدوا كيف أصبح بعمر الـ83
Lebanon 24
20-05-2023
|
08:00
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نشرت الفنانة الشابة منى ممدوح على حسابها الخاص في "فيسبوك" مقطع فيديو وثقت من خلاله زيارتها للفنان عادل إمام في منزله لتحتفل معه بعيد ميلاده.
ويعتبر هذا الفيديو هو الأول الذي يظهر فيه عادل إمام ويتحدث خلاله، بعد انتشار عدد من الصور التي التقطها معه النجوم الذين شاركوه الاحتفال، إضافة إلى مداخلته الصوتية مع الإعلامي شريف عامر.
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واحتفل عادل إمام الأربعاء بعيد ميلاده الـ83، وسط محبيه وأولاده وأحفاده، حيث حضر عيد الميلاد شقيقه المنتج عصام إمام، والفنانون يسرا، لبلبة، خالد سرحان مصطفى هريدي.
يذكر أن عادل إمام، يغيب عن جمهوره ومحبيه منذ ثلاثة أعوام، وكان آخر ظهور له بالدراما من خلال مسلسل "فالنتينو"، الذي عرض في عام 2020، وشاركه العمل الراحلة دلال عبدالعزيز والراحل سمير صبري وداليا البحيري ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين ومحمد الكيلاني وغيرهم، إخراج رامي إمام. (لها)
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