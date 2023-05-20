بيكيه في صدمة بعد ظهور ولدَيه في كليب شاكيرا (فيديو)

كشفت صحيفة "ماركا" عن انزعاج جيرارد بيكيه الشديد من شاكيرا لأنها سمحت لطفليهما بالمشاركة في كليب أغنيتها الجديدة

"Acrostico"، الذي شهد الظهور الأول لهما في عمل فني.



وأوضحت الصحيفة بأن بيكيه تفاجأ برؤية ساشا وميلان في العمل الغنائيّ برفقة والدتهما إذ لم تحصل المغنية الشهيرة على إذنه قبل إشراكهما في الفيديو كليب الذي حقق 38 مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحه على يوتيوب.

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وقالت الصحافية الإسبانية لورينا فاسكويز إن "بيكيه لم يكن على علم بالأمر، ولم يُطلب منه الإذن، ويبدو أن طفليه لم يخبراه"،



وأشارت فاسكويز إلى أن بيكيه في حالة صدمة، ويتحدّث مع محاميه لمناقشة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.



وكانت شاكيرا قد قرّرت تصوير أغنية جديدة لتشرح لمتابعيها كيف علّمها ميلان وساشا معنى الحبّ الحقيقي وتأثيرهما الإيجابي عليها.



ويبدو أنها عمدت إلى إظهار الخطوة الصعبة في الفيديو التي اضطرت إلى اتخاذها، عندما قرّرت الانفصال عن والدهما جيرارد بيكيه، والانتقال للعيش مع ابنيها في ميامي، إذ يضمّ الفيديو العديد من اللقطات لشخص يحزم غرف الأطفال، ويطفئ الأنوار في منزل فارغ.



بكلمات معبّرة، غنّت شاكيرا لساشا وميلان، اللذين شاركاها أداء الأغنية، فقالت "اكتشفت أن الحب الحقيقي لا ينتهي. حاولت أن أخفي دموعي وهشاشتي، ولكن الأمور ليست دائماً كما نحلم. سأقف دائماً إلى جانبكما".