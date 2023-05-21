Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو ينتشر: عمرو دياب يضرب معجب حاول التقاط صورة معه.. شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
21-05-2023 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1069155-638202505704065721.jpg
Doc-P-1069155-638202505704065721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو للفنان المصري عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يضرب شاب، يبدو انه من المعجبين حاول التقاط صورة معه.

وفي التفاصيل، كان عمرو دياب احد ابرز الحاضرين في حفل زفاف نبيلة الشاعري، ابنة الفنان المصريّ حميد الشاعري الذي حضره عدد كبير من الفنانين والنجوم بأحد فنادق المصرية في القاهرة.

وكان لافتا تصرف دياب، اذ وثق مقطع فيديو انتشر بكثافة، لحظة ضربه لأحد الحضور بعد ان حاول التقاط صورة تذكارية معه بينما كان متوجهاً لحفل الزفاف.
 
Advertisement
 
وفور انتشار الفيديو، انهالت التعليقات السلبية، حيث انتقد عدد كبير من المتابعين تصرف عمرو دياب، في حين حاول البعض الآخر تبرير الموقف للفنان المصري.(الجديد)

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2023-05-21
23:00 | 2023-05-20
23:00 | 2023-05-20
16:00 | 2023-05-20
14:00 | 2023-05-20
11:00 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website