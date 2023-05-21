فيديو ينتشر: عمرو دياب يضرب معجب حاول التقاط صورة معه.. شاهدوا ماذا فعل

انتشر فيديو للفنان المصري عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يضرب شاب، يبدو انه من المعجبين حاول التقاط صورة معه.



وفي التفاصيل، كان عمرو دياب احد ابرز الحاضرين في حفل زفاف نبيلة الشاعري، ابنة الفنان المصريّ حميد الشاعري الذي حضره عدد كبير من الفنانين والنجوم بأحد فنادق المصرية في القاهرة.



وكان لافتا تصرف دياب، اذ وثق مقطع فيديو انتشر بكثافة، لحظة ضربه لأحد الحضور بعد ان حاول التقاط صورة تذكارية معه بينما كان متوجهاً لحفل الزفاف.

فيديو متداول لـ #عمر_دياب وتعامله مع تهافت المعجبين لدى وصوله المشاركة في زفاف ابنة #حميد_الشاعري pic.twitter.com/dndcL71HQj — Bila Rakaba (@BilaRakaba) May 20, 2023 Advertisement

وفور انتشار الفيديو، انهالت التعليقات السلبية، حيث انتقد عدد كبير من المتابعين تصرف عمرو دياب، في حين حاول البعض الآخر تبرير الموقف للفنان المصري.(الجديد)



