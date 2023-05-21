وسام صباغ يبكي في حوار تلفزيوني.. ما القصة؟

بكى الممثل اللبناني وسام صباغ عند حديثه عن والديه، مشيرا الى أنه يبكي في كل مرة يتحدث فيها عنهما لأنهما "أغلى الناس وفقدهما كان صعبا جدا، وقاسيا عليه".

وقال في حوار تلفزيوني عبر برنامج "شو القصة" إنه "نشأ في بيت محب مليء بالعطاء والصدق، وتعلم من والديه جميع الصفات الرائعة، وهو نادم لأنه لم يكن يعبر لهما عن حبه، ويتمنى أن يعيش معهما بعض اللحظات مجددا".

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في سياق آخر، أعرب وسام صباغ عن انزعاجه من فضول الناس لمعرفة الدين الذي يعتنقه، مؤكداً أنه إنسان منفتح على جميع الأديان وله طريقة عفوية وبسيطة للتواصل مع الخالق، وسبب ذلك والداه اللذان كانا من دينين مختلفين.

ونفى ما يقال عن الممثل بأنه "كاذب ومخادع"، وقال: "الممثل يحتاج الكثير من الصدق من أجل إيصال إحساسه للمشاهدين"، ومعلقا: "الممثل هو أصدق كائن أمام الكاميرا".





وكشف صباغ أنه اضطر لرفض المشاركة في الأعمال الكوميدية لمدة عامين من أجل كسر الصورة التي أخذها الجمهور والمخرجون عنه، إلى أن تمكن من الحصول على فرصة في مسلسل "للموت".



وكانت آخر أعمال وسام صباغ مسلسل " للموت الجزء 3"، الذي جرى عرضه في السباق الرمضاني الفائت 2023، وهو من بطولة ماغي بو غصن، ودانييلا رحمة، و يامن حجلي، ومهيار خضور، وأحمد الزين، وكارول عبود، و فادي أبي سمرا، ورندة كعدي. (فوشيا)