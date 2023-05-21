ظهر معها على السجادة الحمراء.. دوا ليبا تكشف عن هوية حبيبها في مهرجان "كان" (صور)

كشفت النجمة العالمية دوا ليبا عن هوية حبيبها للمرة الأولى، خلال مرورها على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي.

وظهرت ليبا مع حبيبها رومان غافراس وذلك أثناء حضور العرض الخاص لفيلم Omar La Fraise أو (The King Of Algiers) مساء الجمعة.

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ولفتت ليبا أنظار الحضور بفستانها الأسود الطويل من تصميم هيدي سليمان، تميز بقصّة وقواطع "peek-a-boo"، كما اختارت الكعب العالي ليناسب إطلالتها.







وتصدّر اسم الثنائي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انشغلت وسائل الإعلام المتواجدة في مهرجان "كان" بهما بعد أن كشفت دوا ليبا عن هوية حبيبها. وتصدّر اسم الثنائي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انشغلت وسائل الإعلام المتواجدة في مهرجان "كان" بهما بعد أن كشفت دوا ليبا عن هوية حبيبها.

وتردد الحديث عن علاقة بين ليبا وغافراس، في شهر اذار الماضي، حيث زعمت المصادر حينها أن الثنائي كانا يتعارفان بهدوء على بعضهما لعدة أشهر، بعد انفصال دوا ليبا عن عارض الأزياء ومصمم المجوهرات أنور حديد في عام 2021. (فوشيا)