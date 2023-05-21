Advertisement

فنون ومشاهير

ظهر معها على السجادة الحمراء.. دوا ليبا تكشف عن هوية حبيبها في مهرجان "كان" (صور)

Lebanon 24
21-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1069210-638202618488059607.jpg
Doc-P-1069210-638202618488059607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت النجمة العالمية دوا ليبا عن هوية حبيبها للمرة الأولى، خلال مرورها على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي.
وظهرت ليبا مع حبيبها رومان غافراس وذلك أثناء حضور العرض الخاص لفيلم Omar La Fraise أو (The King Of Algiers) مساء الجمعة.
Advertisement
 
 
ولفتت ليبا أنظار الحضور بفستانها الأسود الطويل من تصميم هيدي سليمان، تميز بقصّة وقواطع "peek-a-boo"، كما اختارت الكعب العالي ليناسب إطلالتها.
 



وتصدّر اسم الثنائي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انشغلت وسائل الإعلام المتواجدة في مهرجان "كان" بهما بعد أن كشفت دوا ليبا عن هوية حبيبها.
 
 
وتردد الحديث عن علاقة بين ليبا وغافراس، في شهر اذار الماضي، حيث زعمت المصادر حينها أن الثنائي كانا يتعارفان بهدوء على بعضهما لعدة أشهر، بعد انفصال دوا ليبا عن عارض الأزياء ومصمم المجوهرات أنور حديد في عام 2021. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-05-21
09:10 | 2023-05-21
08:15 | 2023-05-21
05:00 | 2023-05-21
04:32 | 2023-05-21
04:30 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website