فنانة سورية شهيرة: وصيتي أن أُدفن بمصر

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد أنها عملت على تحضير مدفنها في منطقة أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت خلال ظهورها في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد: "وصيتي أندفن في مصر، والآن أجهز المدفن في منطقة أكتوبر.. وأفكر أن آخذ أولادي لزيارة المقابر لانه كتير مهم تعرف وين آخرتك ولوين رايح".

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ولفتت الى أنها تعتبر نفسها النجمة الأولى في مصر اليوم، بسبب نجاحاتها الكبيرة وتذكّر الجمهور لها بالرغم من ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة 7 أعوام، مشيرة إلى أنها لاقت دعما كبيرا من مصر ولم تحارب كما يشاع، وعلقت: "أنا بنت مصر.. في حدا بحارب بنته".





في سياق آخر، أوضحت مراد أنها ضد إقحام المشاهد الإباحية والجنسية في الأعمال الدرامية، معتبرة أنها "لا ضرورة لها". كما أنها ضد القبلات لأنها امرأة متزوجة وتحترم زوجها كثيرا.

ونوهت بأنها غير نادمة على زيجاتها الثلاث السابقة وتعتبرها دروسا مهمة كان لا بد منها. (فوشيا)