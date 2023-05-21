Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة سورية شهيرة: وصيتي أن أُدفن بمصر

Lebanon 24
21-05-2023 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1069222-638202635653335594.jpg
Doc-P-1069222-638202635653335594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة السورية جومانا مراد أنها عملت على تحضير مدفنها في منطقة أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.
 
وقالت خلال ظهورها في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد: "وصيتي أندفن في مصر، والآن أجهز المدفن في منطقة أكتوبر.. وأفكر أن آخذ أولادي لزيارة المقابر لانه كتير مهم تعرف وين آخرتك ولوين رايح".
Advertisement
 
 
ولفتت الى أنها تعتبر نفسها النجمة الأولى في مصر اليوم، بسبب نجاحاتها الكبيرة وتذكّر الجمهور لها بالرغم من ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة 7 أعوام، مشيرة إلى أنها لاقت دعما كبيرا من مصر ولم تحارب كما يشاع، وعلقت: "أنا بنت مصر.. في حدا بحارب بنته".


في سياق آخر، أوضحت مراد أنها ضد إقحام المشاهد الإباحية والجنسية في الأعمال الدرامية، معتبرة أنها "لا ضرورة لها". كما أنها ضد القبلات لأنها امرأة متزوجة وتحترم زوجها كثيرا.
ونوهت بأنها غير نادمة على زيجاتها الثلاث السابقة وتعتبرها دروسا مهمة كان لا بد منها. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2023-05-21
04:32 | 2023-05-21
04:30 | 2023-05-21
03:35 | 2023-05-21
03:17 | 2023-05-21
02:00 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website