غير قادرة على التنفس.. ممثلة معروفة تتعرض لأزمة صحية!

كشفت الممثلة المصرية منة فضالي عن تعرضها لأزمة صحية خلال ساعات ليل أمس.

وأكدت فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" أنها فقدت القدرة على التنفس، موضحة أن الاعراض تتشابه مع نزلات البرد العادية ومع مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

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وقالت: "احتقان ومش قادرة أخد نفسي من بدري وكحة ناشفة جداً وأخدت أدوية كتير ومفيش فايدة، وحرارة دلوقتي، هل دي أعراض كورونا ولا برد عادي؟".

وأثارت منة فضالي قلق محبيها على صحتها، فتلقت فوراً نصيحة من أحد متابعيها بضرورة الخضوع لفحص نسبة الأكسجين في الدم بأسرع وقت، كما نصح آخر بضرورة الابتعاد عن أي شخص كبير في السن خوفاً من انتقال العدوى إليه، وقال إن الوقت الحالي شهد ظهور متحورات جديدة لنزلات البرد، وطالبها بالتوقف عن تناول المضادات الحيوية فوراً والاكتفاء بشرب السوائل الدافئة. (سيدتي)