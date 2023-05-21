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فنون ومشاهير

فنّان مصري: مؤامرة محمد حماقي السبب في إبعادي عن الغناء

Lebanon 24
21-05-2023 | 14:00
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حلّ المطرب أكمل رسلان ضيفاً على برنامج "القاهرة اليوم"، وبعد فترة اختفاء طويلة تحدث أكمل عن سبب اختفاؤه وابتعاده عن الساحة الفنية في الوقت الذي حقق فيه نجاحاً كبيراً بأغانيه.

وأوضح أكمل أن الفنان محمد حماقي هو السبب في استغناء شركة "صوت الدلتا" عنه كمطرب، مشيراً إلى أنه تعرض للكثير من المؤامرات خلال مسيرته من قبل مجموعة من زملائه في الوسط الفني.
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وقال: "حماقي هو السبب في الإطاحة بي من شركة صوت الدلتا، والتي كانت متعاقدة معنا في التوقيت نفسه وحققت معنا نجاحاً كبيراً جدا بأول أعمالنا الفنية، وعلمت بعد فترة انه طلب من ادارة الشركة ان اغادرها".

وأكد رسلان، أنه علم بحقيقة الأمر والمؤامرة ضده بعد أن أبلغه المنتج المسؤول في الشركة ومدير الشركة بقرار الاستغناء عنه كي لا يغضب منهم الفنان محمد حماقي.

المصدر: نواعم
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