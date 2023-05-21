فنّان مصري: مؤامرة محمد حماقي السبب في إبعادي عن الغناء

حلّ المطرب أكمل رسلان ضيفاً على برنامج "القاهرة اليوم"، وبعد فترة اختفاء طويلة تحدث أكمل عن سبب اختفاؤه وابتعاده عن الساحة الفنية في الوقت الذي حقق فيه نجاحاً كبيراً بأغانيه.



وأوضح أكمل أن الفنان محمد حماقي هو السبب في استغناء شركة "صوت الدلتا" عنه كمطرب، مشيراً إلى أنه تعرض للكثير من المؤامرات خلال مسيرته من قبل مجموعة من زملائه في الوسط الفني.

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