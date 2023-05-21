Advertisement

فنون ومشاهير

هل تعود شريهان للساحة الفنية قريباً؟

Lebanon 24
21-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1069281-638202718059897823.PNG
Doc-P-1069281-638202718059897823.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال لقائه في برنامج تلفزيوني، كشف السيناريست مدحت العدل عن تعاونه مع النجمة شريهان في أعمال جديدة بعد مسرحية "كوكو شانيل" التي عادت بها لجمهورها بعد غياب.

وقال العدل نحن بصدد عمل كبير لشريهان، مسلسل ضخم ومسرحية.
Advertisement

وتابع: "شريهان شخصية ملهمة جدًا وتتعامل مع الفن حتى الآن بروح الهواية والبحث عن التفاصيل الصغيرة والمجهود الكبير وهي على المسرح تشعر أن عمرها 16 عامًا".

وكانت شريهان قد عادت لجمهورها بعد غياب حوالي 20 عامًا بمسرحية "كوكو شانيل" التي عرضت عبر منصة"شاهد vip" عام 2021، وشاركها في البطولة سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب وغيرهم من نجوم الفن، إخراج هادي الباجوري، تأليف مدحت العدل، وجسدت شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام، وبدأ العمل على المسرحية قبل 5 سنوات. (لها)    
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-05-21
14:00 | 2023-05-21
09:10 | 2023-05-21
08:15 | 2023-05-21
08:00 | 2023-05-21
05:00 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website