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فنون ومشاهير
هل تعود شريهان للساحة الفنية قريباً؟
Lebanon 24
21-05-2023
|
11:00
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خلال لقائه في برنامج تلفزيوني، كشف السيناريست مدحت العدل عن تعاونه مع النجمة شريهان في أعمال جديدة بعد مسرحية "كوكو شانيل" التي عادت بها لجمهورها بعد غياب.
وقال العدل نحن بصدد عمل كبير لشريهان، مسلسل ضخم ومسرحية.
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وتابع: "شريهان شخصية ملهمة جدًا وتتعامل مع الفن حتى الآن بروح الهواية والبحث عن التفاصيل الصغيرة والمجهود الكبير وهي على المسرح تشعر أن عمرها 16 عامًا".
وكانت شريهان قد عادت لجمهورها بعد غياب حوالي 20 عامًا بمسرحية "كوكو شانيل" التي عرضت عبر منصة"شاهد vip" عام 2021، وشاركها في البطولة سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب وغيرهم من نجوم الفن، إخراج هادي الباجوري، تأليف مدحت العدل، وجسدت شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام، وبدأ العمل على المسرحية قبل 5 سنوات. (لها)
المصدر: لها
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