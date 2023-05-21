كارين رزق الله: "يلي عم يصير خطر".. وهذا ما قالته عن "مايوه" الرجال

تعليقا على الاحتجاجات والاعتراضات التي حصلت اليوم على شاطىء مسبح صيدا الشعبي، قالت الممثلة كارين رزق الله في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "يللي عم بصير ب #صيدا ( مدينتي ) اليوم خطر خطر خطر !! من امتين بلبنان منفرض عبعضنا شو نلبس وكيف نتصرف !! اذا اليوم البلدية ما تصرفت وتركت هالمجموعة تفرض رأيها عالناس بتكون عم تعطي للمدينة طابع متخلّف !!".

يللي عم بصير ب #صيدا ( مدينتي ) اليوم خطر خطر خطر !! من امتين بلبنان منفرض عبعضنا شو نلبس وكيف نتصرف !! اذا اليوم البلدية ما تصرفت وتركت هالمجموعة تفرض رأيها عالناس بتكون عم تعطي للمدينة طابع متخلّف !! — carine rizcallah (@CarineRizcallah) May 21, 2023 Advertisement

وأضافت: "المايو عند الرجال لباس محتشم وعند النساء مش محتشم ؟؟ انو اذا ممنوع المايو ب #صيدا للنساء مش مفروض يكون ممنوع للرجال كمان ؟؟ او الاحتشام ما بيتطبق الا عالنسوان ؟؟؟ بلدية عظيمة بصيدا!!". (رصد: لبنان 24)