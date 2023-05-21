دينا الشربيني تعترف: أعيش قصة حب جديدة

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أكدت الممثلة المصرية دينا الشربيني أنها تعيش قصة حب جديدة، وتمنت أن تكلل بالنجاح، الا انها رفضت الكشف عن أي تفاصيل خاصة بقصة الحب، مكتفية بالتأكيد أنها سعيدة.وخلال تصريحات صحافية عن نقاط القوة والضعف، فأشارت دينا الى ان نقطة القوة لديها هي تجاوز الأزمات، أما نقطة الضعف فهي كونها عاطفية للغاية.من جهة أخرى، كشفت دينا عن طريقة تعاملها مع الشائعات التي تلاحقها، اذ قالت: "أواجه الشائعات بالتجاهل التام فالشخص الذي ينظر خلفه يتعثر، وكل شيء يتكشف للجمهور مع مرور الوقت، لذلك الأيام هي التي ترد".اما عن امكانية اعتزالها الفن، فقد قالت دينا إنها ستقرر الاعتزال في سن معينة ولكن الوقت ما زال مبكراً للغاية، مضيفة: "كانت رغبة والدي الراحل أن أعتزل في وقت يتذكرني فيه الجمهور بشكل جيد، وأن أظل محافظة على مستوى مميز من الأعمال التي أحب أن يتذكرني الجمهور بها، لكنني لا أعلم متى يمكن أن أتخذ مثل هذا القرار".