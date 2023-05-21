25
o
بيروت
28
o
طرابلس
15
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
28
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
دينا الشربيني تعترف: أعيش قصة حب جديدة
Lebanon 24
21-05-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الممثلة المصرية دينا الشربيني أنها تعيش قصة حب جديدة، وتمنت أن تكلل بالنجاح، الا انها رفضت الكشف عن أي تفاصيل خاصة بقصة الحب، مكتفية بالتأكيد أنها سعيدة.
وخلال تصريحات صحافية عن نقاط القوة والضعف، فأشارت دينا الى ان نقطة القوة لديها هي تجاوز الأزمات، أما نقطة الضعف فهي كونها عاطفية للغاية.
Advertisement
من جهة أخرى، كشفت دينا عن طريقة تعاملها مع الشائعات التي تلاحقها، اذ قالت: "أواجه الشائعات بالتجاهل التام فالشخص الذي ينظر خلفه يتعثر، وكل شيء يتكشف للجمهور مع مرور الوقت، لذلك الأيام هي التي ترد".
اما عن امكانية اعتزالها الفن، فقد قالت دينا إنها ستقرر الاعتزال في سن معينة ولكن الوقت ما زال مبكراً للغاية، مضيفة: "كانت رغبة والدي الراحل أن أعتزل في وقت يتذكرني فيه الجمهور بشكل جيد، وأن أظل محافظة على مستوى مميز من الأعمال التي أحب أن يتذكرني الجمهور بها، لكنني لا أعلم متى يمكن أن أتخذ مثل هذا القرار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لؤي راغب علامة بالمايوه على البحر.. وهذا ما فعله (صور)
Lebanon 24
لؤي راغب علامة بالمايوه على البحر.. وهذا ما فعله (صور)
03:17 | 2023-05-21
21/05/2023 03:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كم يبلغ "سعر" السجل العدلي؟
Lebanon 24
كم يبلغ "سعر" السجل العدلي؟
02:15 | 2023-05-21
21/05/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرحلة رياض سلامة.. هذا مصير مصرف لبنان و "صيرفة"!
Lebanon 24
بعد مرحلة رياض سلامة.. هذا مصير مصرف لبنان و "صيرفة"!
05:00 | 2023-05-21
21/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاولات تطايرت في الهواء.. شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف (صور)
Lebanon 24
الطاولات تطايرت في الهواء.. شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف (صور)
02:00 | 2023-05-21
21/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على الشاطىء في صور.. ما مصير أكثر من 10 اشخاص اختفوا بين الامواج؟
Lebanon 24
مأساة على الشاطىء في صور.. ما مصير أكثر من 10 اشخاص اختفوا بين الامواج؟
10:31 | 2023-05-21
21/05/2023 10:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:30 | 2023-05-22
بفستان مكشوف من الشبك.. زوجة راغب علامة حديث الجمهور بآخر ظهور لها (صور)
00:23 | 2023-05-22
ميريام كلينك تظهر بالمايوه داخل "البانيو".. وهكذا علّقت على ما حصل على شاطئ صيدا (صور)
16:00 | 2023-05-21
بعد نجاحها على تيك توك.. لما شريف في تحدّ جديد
14:00 | 2023-05-21
فنّان مصري: مؤامرة محمد حماقي السبب في إبعادي عن الغناء
11:00 | 2023-05-21
هل تعود شريهان للساحة الفنية قريباً؟
09:10 | 2023-05-21
كارين رزق الله: "يلي عم يصير خطر".. وهذا ما قالته عن "مايوه" الرجال
فيديو
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
22/05/2023 08:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
22/05/2023 08:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
13:43 | 2023-05-20
22/05/2023 08:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact