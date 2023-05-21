Advertisement

فنون ومشاهير

بعد نجاحها على تيك توك.. لما شريف في تحدّ جديد

Lebanon 24
21-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1069403-638203061629201905.jpg
Doc-P-1069403-638203061629201905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
المقالب المتبادلة كانت المحور الاساسي لفيديو كليب  الفنانة لمى شريف لأغنيتها الجديدة " تعرف" مع الفنان المصري يحيى علاء الذي كتب ولحّن الاغنية ايضا".

وتمكن المخرج أحمد ماريو من خلق أجواء فكاهية ومرحة عكست خفة الظل والعفوية التي يتمتّعان بها لمى وعلاء.
Advertisement

مشاهد التحدّي والمكابرة تظهر بوضوح في الفيديو كليب أمّا المشهد الأصعب خلال التصوير كان بقفز يحيى الى الماء بظلّ درجات حرارة متدنية وطقس عاصف الاّ انه بنفس الوقت المشهد الاحب الى قلب لمى كما قالت

وعلى صعيد آخر، تضع لمى شريف اللمسات الاخيرة على مجموعة اعمال مع شركة Music Is My Life التي تتولّى ادارة اعمالها. (نواعم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2023-05-21
11:00 | 2023-05-21
09:10 | 2023-05-21
08:15 | 2023-05-21
08:00 | 2023-05-21
05:00 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website