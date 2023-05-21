بعد نجاحها على تيك توك.. لما شريف في تحدّ جديد

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المقالب المتبادلة كانت المحور الاساسي لفيديو كليب الفنانة لمى شريف لأغنيتها الجديدة " تعرف" مع الفنان المصري يحيى علاء الذي كتب ولحّن الاغنية ايضا".وتمكن المخرج أحمد ماريو من خلق أجواء فكاهية ومرحة عكست خفة الظل والعفوية التي يتمتّعان بها لمى وعلاء.مشاهد التحدّي والمكابرة تظهر بوضوح في الفيديو كليب أمّا المشهد الأصعب خلال التصوير كان بقفز يحيى الى الماء بظلّ درجات حرارة متدنية وطقس عاصف الاّ انه بنفس الوقت المشهد الاحب الى قلب لمى كما قالتوعلى صعيد آخر، تضع لمى شريف اللمسات الاخيرة على مجموعة اعمال مع شركة Music Is My Life التي تتولّى ادارة اعمالها. (نواعم)