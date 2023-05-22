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فنون ومشاهير
فنان مصري شهير يقاضي منتجاً.. والسبب؟
Lebanon 24
22-05-2023
|
02:00
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قرر الملحن والمغني المصري، عمرو مصطفى، مقاضاة المنتج محسن جابر، لإعادة استخدامه ألحان الأول، التي يمتلك حقوقها، مع مغني المهرجانات الشعبية.
وأضاف مصطفى أن إعادة استخدام تلك الألحان تعتبر إساءة لسمعته وتسبب له ضررا معنويا.
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وقال الملحن المصري عبر حسابه على فيسبوك: "ازاي تدعي الحفاظ على التراث والأغاني المملوكة ليك تسمح بغنائها مهرجانات لأصوات تسيء لسمعتي وتسببت في ضرر كبير لي معنويا.. وأدبيا أين الحق الأدبي لي.. كيف أقوم برفع قضية وأنت معك توكيل رسمي بالأغاني المملوكة لك بالتصرف والحفاظ عليها.. ليس لدي أي خطوة غير اللجواء للقضاء المصري ليس ضد أشباه المطربين ولكن ضدك وأبطال جميع التنازلات والتوكيلات المجحفة التي أساءت لحقي الأدبي الغير قابل للتنازل عنه ولسمعتي الفنية أمام الشعوب العربية".
وأضاف: "نداء إلى جميع محامي الملكية الفكرية في مصر والوطن العربي رجاء التواصل معي لن تكون قضيتي فقط ستكون قضية كل مبدع وكل وريث لمبدع يتم المتاجرة بفنه ويسمح فقط إعطاء التصريح لفنه لمن يدفع أكثر وليس لمن يحترم فنه والقضية لها أبعاد أكبر وأعمق من الحقوق فقط دي قضية ثقافة شعب يتم التحكم فيها عن طريق بعض الأشخاص وجميع شركتهم خارج حدود البلد".
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