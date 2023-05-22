Advertisement

فنون ومشاهير

فنان مصري شهير يقاضي منتجاً.. والسبب؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1069477-638203378733853498.jpg
Doc-P-1069477-638203378733853498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر الملحن والمغني المصري، عمرو مصطفى، مقاضاة المنتج محسن جابر، لإعادة استخدامه ألحان الأول، التي يمتلك حقوقها، مع مغني المهرجانات الشعبية.

وأضاف مصطفى أن إعادة استخدام تلك الألحان تعتبر إساءة لسمعته وتسبب له ضررا معنويا.
Advertisement

وقال الملحن المصري عبر حسابه على فيسبوك: "ازاي تدعي الحفاظ على التراث والأغاني المملوكة ليك تسمح بغنائها مهرجانات لأصوات تسيء لسمعتي وتسببت في ضرر كبير لي معنويا.. وأدبيا أين الحق الأدبي لي.. كيف أقوم برفع قضية وأنت معك توكيل رسمي بالأغاني المملوكة لك بالتصرف والحفاظ عليها.. ليس لدي أي خطوة غير اللجواء للقضاء المصري ليس ضد أشباه المطربين ولكن ضدك وأبطال جميع التنازلات والتوكيلات المجحفة التي أساءت لحقي الأدبي الغير قابل للتنازل عنه ولسمعتي الفنية أمام الشعوب العربية".

وأضاف: "نداء إلى جميع محامي الملكية الفكرية في مصر والوطن العربي رجاء التواصل معي لن تكون قضيتي فقط ستكون قضية كل مبدع وكل وريث لمبدع يتم المتاجرة بفنه ويسمح فقط إعطاء التصريح لفنه لمن يدفع أكثر وليس لمن يحترم فنه والقضية لها أبعاد أكبر وأعمق من الحقوق فقط دي قضية ثقافة شعب يتم التحكم فيها عن طريق بعض الأشخاص وجميع شركتهم خارج حدود البلد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2023-05-22
03:06 | 2023-05-22
03:00 | 2023-05-22
02:59 | 2023-05-22
01:30 | 2023-05-22
00:23 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website