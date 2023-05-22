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فنون ومشاهير

بعد صورة الدولارات... ممثل شهير يسخر من محمد رمضان والأخير يردّ (صور)

Lebanon 24
22-05-2023 | 05:00
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تفاعل الفنان المصري محمد رمضان مع سخرية زميله الفنان خالد سرحان من صورته المثيرة للجدل التي ظهر فيها الأول وبجانبه دولارات في إحدى الطائرات خلال رحلة عودته من أميركا إلى القاهرة.

ووثق رمضان صورة "مركبة" وساخرة لخالد سرحان عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، ظهر فيها وهو يجلس بجواره على الطائرة، وقام بمشاركة صورة أخرى مركبة وساخرة لرمضان وهو يجلس في "الميكروباص" بجوار خالد سرحان، وأرفقها بإيموجي ضاحك.
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وأعاد سرحان مشاركة صور محمد رمضان عبر صفحته على فيسبوك، وعلق عليها ساخراً: "أدفعلك ولا اشتريت الميكروباص؟"، ليرد عليه رمضان بالضحك.
 

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