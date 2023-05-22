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فنون ومشاهير

رحلة ماريلين نعمان في The Voice تنتهي.. ومفاجأة من ميكا

Lebanon 24
22-05-2023 | 03:00
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إنتهت رحلة المغنّية اللبنانية ماريلين نعمان في برنامج The Voice – فرنسا، بعدما تميّزت بأدائها اللافت منذ الحلقة الأولى، فحازت على إعجاب الجمهور والحكّام.
 
وشهدت الحلقة، عودة المغني العالمي واللبناني الأصل "ميكا" الى مقاعد الحكّام، كـ Super Coach، مهمّته منح صوته للمشترك الذي يراه الأفضل، ليحتسب بنسبة 10% وتضاف الى مجموع أصوات الجمهور.
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وقد أدّت ماريلين أغنية Mourir sur scène للراحلة داليدا، بالفرنسية واللبنانية، في مواجهة مع المشتركة Hanna التي اختارت أغنية Je voulais te dire que je t'attends لـ Michel Jonasz.
 
 
وفي ختام المواجهة بينهما، حازت ماريلين على صوت "ميكا" ولكنها خرجت من منافسات البرنامج، بعدما حصلت Hanna على النسبة الأكبر من اصوات الجمهور.

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