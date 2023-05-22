رحلة ماريلين نعمان في The Voice تنتهي.. ومفاجأة من ميكا

إنتهت رحلة المغنّية اللبنانية ماريلين نعمان في برنامج The Voice – فرنسا، بعدما تميّزت بأدائها اللافت منذ الحلقة الأولى، فحازت على إعجاب الجمهور والحكّام.



Advertisement وقد أدّت ماريلين أغنية Mourir sur scène للراحلة داليدا، بالفرنسية واللبنانية، في مواجهة مع المشتركة Hanna التي اختارت أغنية Je voulais te dire que je t'attends لـ Michel Jonasz. وشهدت الحلقة، عودة المغني العالمي واللبناني الأصل "ميكا" الى مقاعد الحكّام، كـ Super Coach، مهمّته منح صوته للمشترك الذي يراه الأفضل، ليحتسب بنسبة 10% وتضاف الى مجموع أصوات الجمهور.وقد أدّت ماريلين أغنية Mourir sur scène للراحلة داليدا، بالفرنسية واللبنانية، في مواجهة مع المشتركة Hanna التي اختارت أغنية Je voulais te dire que je t'attends لـ Michel Jonasz.

وفي ختام المواجهة بينهما، حازت ماريلين على صوت "ميكا" ولكنها خرجت من منافسات البرنامج، بعدما حصلت Hanna على النسبة الأكبر من اصوات الجمهور.