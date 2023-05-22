Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو ينتشر: إليسا تنفعل على حارسها الشخصي.. شاهوا ماذا حصل بينهما

Lebanon 24
22-05-2023 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1069538-638203471338659426.png
Doc-P-1069538-638203471338659426.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو للفنانة اليسا جرى تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى حفلاتها ظهرت فيه وهي تتعامل بطريقة غير لائقة مع حارسها الشخصي.

وفي التفاصيل تداول الجمهور فيديو من كواليس حفلها الأخير في الكويت يكشف عن طريقة تعامل إليسا مع حارسها الشخصي.

وظهرت اليسا تحاول صعود الدرج متوسطة حراسها الشخصيين، ويحاول أحد الحراس مساعدتها في الحركة حتى لا تقع ليتفاجأ بردة فعلها حيث غضبت بطريقة صادمة ووبخته.
 
Advertisement
 
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، معتبرين أن ردة فعلها كانت مرفوضة وغير مقبولة خاصة أنه كان يحاول انقاذها من موقف محرج.(البوابة)

فنون ومشاهير

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2023-05-22
03:00 | 2023-05-22
02:59 | 2023-05-22
02:00 | 2023-05-22
01:30 | 2023-05-22
00:23 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website