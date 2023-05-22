فيديو ينتشر: إليسا تنفعل على حارسها الشخصي.. شاهوا ماذا حصل بينهما

انتشر فيديو للفنانة اليسا جرى تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى حفلاتها ظهرت فيه وهي تتعامل بطريقة غير لائقة مع حارسها الشخصي.



وفي التفاصيل تداول الجمهور فيديو من كواليس حفلها الأخير في الكويت يكشف عن طريقة تعامل إليسا مع حارسها الشخصي.



وظهرت اليسا تحاول صعود الدرج متوسطة حراسها الشخصيين، ويحاول أحد الحراس مساعدتها في الحركة حتى لا تقع ليتفاجأ بردة فعلها حيث غضبت بطريقة صادمة ووبخته.

يعني رجال محترم قاعد يساعدك عشان ما توقعي "كمان مرة" على المسرح وتصيري مضحكة للعالم هاي بتكون جزاته؟! #اليسا_في_الكويت pic.twitter.com/LPlufsX159 — Abood Shuobak 🐍 (@abed_shoubaki) May 19, 2023 Advertisement

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، معتبرين أن ردة فعلها كانت مرفوضة وغير مقبولة خاصة أنه كان يحاول انقاذها من موقف محرج.(البوابة)



