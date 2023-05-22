دُهس 3 مرات أمام أولاده.. تفاصيل مقتل حفيد هذا النجم القدير

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تعرّض عمرو الكسار، حفيد الفنان الكبير الراحل علي الكسار لحادث دهس عمداً من أحد الجيران في محافظة البحيرة؛ ولقي مصرعه على الفور.وكشفت عائلة الراحل تفاصيل الحادث المروع الذي تعرّض له نجلهم عمداً، حيث قال ابن المجني عليه في تصريحات صحافية، إن خلافاً دبّ بينهم وبين عائلة الجاني، بسبب أن نجل المتهم، كان يعتاد اللهو بالسيارة في القرية متسببًا في نثر الأتربة بالشارع.وأضاف مازن أن والده اشتكى المتهم إلى والده، فوعده أن ابنه لن يكرر هذا الفعل، لكنه كررها مرة أخرى بعد 4 أيام، وأقدم على قيادة السيارة وأداء بعض الحركات الاستعراضية أمام المحل التجاري الخاص بوالده.