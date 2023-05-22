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فنون ومشاهير
دُهس 3 مرات أمام أولاده.. تفاصيل مقتل حفيد هذا النجم القدير
Lebanon 24
22-05-2023
|
08:00
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تعرّض عمرو الكسار، حفيد الفنان الكبير الراحل علي الكسار لحادث دهس عمداً من أحد الجيران في محافظة البحيرة؛ ولقي مصرعه على الفور.
وكشفت عائلة الراحل تفاصيل الحادث المروع الذي تعرّض له نجلهم عمداً، حيث قال ابن المجني عليه في تصريحات صحافية، إن خلافاً دبّ بينهم وبين عائلة الجاني، بسبب أن نجل المتهم، كان يعتاد اللهو بالسيارة في القرية متسببًا في نثر الأتربة بالشارع.
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وأضاف مازن أن والده اشتكى المتهم إلى والده، فوعده أن ابنه لن يكرر هذا الفعل، لكنه كررها مرة أخرى بعد 4 أيام، وأقدم على قيادة السيارة وأداء بعض الحركات الاستعراضية أمام المحل التجاري الخاص بوالده.
وأضاف أن والده الراحل اتصل بالمتهم مرة ثانية وطلب منه أن يأتي ليرى بنفسه ما يفعل ابنه، وفور وصوله اعتدى على والده بالألفاظ وأقدم صديق المتهم على ضرب والده الذي هددهم بطلب النجدة لهم، وحين حاول الهرب دهسوه بالسيارة ثلاث مرات أمام أعيننا.
وعقب ضبط المتهم، قررت جهات التحقيق في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس المتهم وابنه أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة دهس حفيد علي الكسار بالسيارة، وحبس صديق المتهم الأول لمشاركته ووجوده مع المتهمَين الأول والثاني في الدهس. (لها)
المصدر: لها
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