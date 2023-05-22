أفلام عربية فازت بجوائز النقاد في "كان السينمائي".. فما هي؟

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كشف مركز السينما العربية عن الأفلام الفائزة بجوائز الدورة السابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، والتي تقام بالشراكة مع مؤسسة "IEFTA"، على هامش الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، الذي تقام فعالياته حالياً بحضور حشد من أبرز نجوم السينما العالميين.وشاركت، في تقييم الأفلام المشاركة من إنتاج 2020، لجنة تحكيم تتكون من 193 ناقداً من 72 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي "Festival Scope".وفاز فيلم "جنائن معلقة"، من العراق، بجائزة "أفضل فيلم روائي"، فيما فاز آدم بسة بجائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "حرقة" من تونس، وفازت لبنى أزبال بجائزة "أفضل ممثلة" عن فيلم "القفطان الأزرق" من المغرب، وفاز يوسف الشابي بجائزة "أفضل مخرج" عن فيلم "أشكال" من تونس، وفاز الثنائي: مريم توزاني، ونبيل عيوش، بجائزة "أفضل سيناريو" عن فيلم "القفطان الأزرق" من المغرب، وفاز فيلم "اليد الخضراء" من فلسطين بجائزة "أفضل فيلم وثائقي"، وفاز فيرجيني سورج بجائزة "أفضل تصوير سينمائي" عن فيلم "القطفان الأزرق"، وفاز فالنتين فيرون بجائزة "أفضل مونتاج" عن فيلم "أشكال"، وفاز أمين بوحافة بجائزة "أفضل موسيقى تصويرية" عن فيلم "تحت الشجرة" من تونس. (زهرة الخليج)