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فنون ومشاهير

في أول ظهور لها بعد وفاة والدها.. الممثلة الشهيرة تبكي على الهواء

Lebanon 24
22-05-2023 | 16:10
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لم تتمالك النجمة دينا الشربيني دموعها أثناء الحديث عن والدها الراحل في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاته.


وقالت دينا لدى ظهورها في برنامج "نواعم"، إنها مازلت تشعر بوجود والدها إلى جانبها حتى الآن، وأن الله هو من يعطيها الصبر والقوة على تجاوز ألمها العميق إزاء رحيله، معلقة: "هو معايا.. مش حاسة إنه مشي".
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وأكدت أنها ما زلت تعيش حالة من الصدمة بعد وفاته، وقالت: "مش مستوعبة إللي حصل"، مضيفة أنها "رأته في الحلم من فترة قريبة يطلب منها أن تعيش بسعادة وهناء، "قال لي انبسطي.. انت ما تعرفيش تنبسطي".
المصدر: فوشيا
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