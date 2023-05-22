"تيك توكر" معروفة تثير الجدل: ولدت من جديد لحظة خلعي الحجاب!

تعرضت التيك توكر الأردنية سالي العوضي لانتقادات لاذعة إثر إقدامها على خلع الحجاب، بعد مرور أشهر قليلة فقط على ارتدائه.

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وفي التفاصيل، أثارت العوضي التساؤلات حول رغبتها في خلع الحجاب، بمشاركتها عدة منشورات عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، حيث تمنت من متابعيها تفهم خطوتها، وبررت ذلك أن لكل إنسان "قدرة تحمُّل وقوة إرادة تختلف عن غيره".وكتبت سالي في منشوراتها: "في قرار مهم أنا اتخذته ونفذته وبعرف إني راح الاقي هجوم كبير علي وبعرف في ناس بتحبني راح تزعل مني بس يا جماعة أنا قسمًا بالله حاولت كتير وبكيت أكتر ودعيت ربي الله يثبتني بس أنا مش قادر".وبعد إثارتها الجدل، عادت من جديد لتنفي خبر خلعها الحجاب في منشور، كتبت فيه: "يا أيها الذين آمنو اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم"، لما نزلت الأية القرآنية كان قصدي على الناس الي بتحكي لبست الحجاب ترند لكن الحمد الله بعد ما كنت راح اشلح الحجاب بفضل دعاوي الناس إلي بتحبني إلي والي كان كلامهم حلو وخوفي من ربي قبل كل شي أنا تراجعت".لاحقا، عادت سالي لتصدم متابعيها في بث مباشر عبر حسابها في "تيك توك"، ظهرت فيه دون حجاب وبشعر برتقالي قصير.وأوضحت في بثها المباشر أن خلعها الحجاب يعتبر من أسوأ اللحظات التي مرَّت في حياتها، حتى أنه أسوأ من اليوم الذي تركها فيها والدها، مشددةً على أن متابعيها هم السبب في إقدامها على هذه الخطوة، إذ لم يمنحوها المجال لـ"التنفس"، على حد تعبيرها.وأعربت سالي عن غضبها ممن يتهمونها في "شرفها" لدى حضورها الحفلات، أو ظهورها في بث مباشر مع شاب؛ لهذا قررت إزالة خاصية التعليقات.وأوضحت سالي أنها ولدت من جديد منذ لحظة خلعها الحجاب.