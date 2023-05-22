فنان لبناني شهير يتعرّض لحادث على البحر.. فيديو يوثق لحظة وقوعه ومدى خطورة إصابته

خلال استمتاعه بوقته على شاطئ البحر حيث كان يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه، تعرّض الفنان جوزيف عطية لحادث.



وفي التفاصيل، نشر جوزيف على حسابه عبر انستغرام، مجموعة من مقاطع الفيديو، مستخدما خاصية القصص المصورة، وثق خلالها اجواء استمتاعه بعطلة نهاية الاسبوع مع اصدقائه حيث اختاروا احد المنتجعات السياحية البحرية لتمضية الوقت، وظهر جوزيف اثناء استخدامه الـJet Ski بكل براعة وحرفية.



الا ان مقطع فيديو آخر وثق اصطدام جوزيف ما ادى الى اصابته، اذ بدا في مقطع فيديو وقد اصيب في رجله، وعلق قائلا: "هيدا يلي بدو يتهور عالـ Jet Ski.

كما نشرت احدى صديقات جوزيف مقطع فيديو له اثناء تواجده على القارب بعد الاصابة حيث ظهر وهو يغني وسط اصدقائه ما طمأن جمهوره عليه.(الجديد)











