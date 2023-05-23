نانسي عجرم تحتفل بعمادة ابنة شقيقها بحضور زوجها وأفراد العائلة.. شاهدوا إطلالتها البسيطة (فيديو)

Advertisement

احتفلت الفنانة نانسي عجرم، بعمادة ابنة شقيقها نبيل عجرم، وسط أجواء عائلية مميزة.وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المناسبة، اذ ظهرت نانسي برفقة زوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم، حيث اختارهما والد "أيلا"، نبيل عجرم، ليكونا عرابيّ ابنته، اي والديها بالمعمودية.وارتدت نانسي بنطالاً وتوب وبلايزر باللون الأبيض، ووضعت مكياجاً خفيفا ، وتركت شعرها الناعم منسدلاً على كتفيها.وظهرت نانسي في الفيديو برفقة زوجها وهي تحمل ابنة شقيقها، في اول ظهور واضح للاخيرة، حيث عبّر المتابعون عن اعجابهم بهذه العائلة المميزة واشادوا بجمال الطفلة واثنوا على العلاقة الرائعة التي تجمع افراد العائلة، كما اشاروا الى الشبه الكبير بين أيلا وعمتها نانسي.