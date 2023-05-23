وجبة الإندومي دمرت كليته.. وفاة شقيق "بلوغر" مصرية بعد معاناة استمرت لـ 5 أيام!







وانشغلت الأوساط المصرية بأسباب وفاة المراهق، حيث تبين أنها جاءت بسبب دخوله في تحدٍّ أجبر فيه على تناول كميات من وجبة النودلز الحارة.

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أعلنت البلوغر المصرية الشهيرة شيريهان يوسف، وفاة شقيقها البالغ من العمر 17 عاماً، في فيديو مؤثر بثته على حساباتها في مواقع التواصل.وانشغلت الأوساط المصرية بأسباب وفاة المراهق، حيث تبين أنها جاءت بسبب دخوله في تحدٍّ أجبر فيه على تناول كميات من وجبة النودلز الحارة.

وكشفت البلوغر المصرية أن شقيقها خاض سباقا للتحدي مع أصدقائه وتناول كميات كبيرة من الوجبة المليئة بالتوابل حتى شعر بعدها بتعب مفاجئ.





وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد رمضان في برنامج "آخر النهار" إن شقيقها توفي بعد معاناة 5 أيام، من تناوله لهذه الشعرية والتي سببت له تهتكات في المعدة، وصديدًا على الكلى على حد قولها.

وأضافت: "هذه الشعرية مجهولة المصدر، والأطفال بيلعبوا تحدي مين يقدر ياكلها، وبعد خوضه التحدي أصابه قىء، ومعدته كانت تؤلمه، 5 أيام بيتعذب ويتردد على المستشفيات، وانتهت حالته بالوفاة، وشخّص الأطباء سبب الوفاة بأنها هبوط حاد في الدورة الدموية".





وتابعت: "عايزة كل الناس تاخد بالها من عيالها، ربنا ما يوجع قلب حد على حبيب ولا غالي".

في موازاة ذلك، تقدمت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة إلى رئيس مجلس الشيوخ ووزارة الصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك بشأن مخاطر تناول هذه الوجبات على صحة الأطفال والشباب، والإجراءات المتخذة للرقابة على المنتجات الغذائية.

وقالت النائبة إن واقعة وفاة الشاب تفتح ناقوس الخطر حول كارثة استمرار هذا المنتج بالأسواق، مطالبة بسحب عينات عشوائية منها للتأكد من صلاحيته للاستخدام، خصوصا وأنها لاحظت أنها الوجبة الرئيسية لأطفال المدارس.

كما لفتت إلى أن بعض المحال التجارية باتت تقوم بتخصيص ركن لإعداده وبيعه كوجبة سريعة، مشددة على ضرورة التأكد من سلامته حرصا على صحة وحياة المستهلكين، ومنع تداوله لو ثبتت خطورته. (العربية + المصراوي)