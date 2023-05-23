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فنون ومشاهير

حبيبة الفنان عمرو دياب السابقة دينا الشربيني سعيدة بقصة حبها الجديدة... وهذا ما قالته عن حبيبها

Lebanon 24
23-05-2023 | 05:00
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عبّرت حبيبة الفنان المصري عمرو دياب السابقة النجمة دينا الشربيني عن سعادتها بعلاقتها الغرامية الجديدة، وكشفت بعض التفاصيل عن علاقتها بشريك حياتها.
وقالت النجمة المصرية خلال لقاء في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة mbc 1: "أعيش قصة حب وحاسة أن العلاقة دي هتكون ناجحة أكتر من أي علاقة تانية عشان هو شخص يستحق الحب الجامد أوي".
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وحرصت دينا على عدم كشف تفاصيل خاصة عن الشاب أو عن هويته، واكتفت بالقول: "إحنا بنتغير ووجه نظرنا بتتغير تماماً، وأنا مقتنعة أن ربنا بيجيب الشخص المناسب في الوقت المناسب".
في سياق آخر، تحدثت الشربيني أيضاً عن مشاركتها في فيلم "تاج" مع النجم تامر حسني، وقالت: "مبسوطة جداً أني بشارك في الفيلم، أول مرة أشتغل مع تامر، أنا كنت بحبه ولما اشتغلت معاه شفت قد إيه هو جدع". وأضافت: "هتنبهروا، كنت بقول إزاي محدش عمل الموضوع دا قبل كده، بحب في تامر إنه بيعمل الحاجة من قلبه ومش بينام تقريباً". (لها)
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