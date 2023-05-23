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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تكشف عن رأيها في أبرز نجمات الغناء اللبناني

Lebanon 24
23-05-2023 | 03:38
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كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن رأيها في أبرز نجمات الغناء اللبناني.
وخلال حلولها ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي"، قالت شيرين: "نانسي عجرم جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكمت على حد وحش، لكن عيبها إنها مش بتسأل عليا خالص".
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وعن صديقتها المقربة إليسا، قالت: "بحب إليسا لأنها فنانة واضحة جداً ومش بتخبي حاجة، لكن مبحبش فيها نقطة إني بحسها بتغني وهي ماسكة على الناس شيكات".
وأضافت شيرين عبد الوهاب: "نوال الزغبي دي عنوان الشياكة والثقة في النفس والجمال، لكن مبحبش فيها إني كنت زمان بسمع إنها صعب أي حد يسلم عليها بس أعتقد دلوقتي مبقتش كدا".
وعن الفنانة نجوى كرم، قالت عبد الوهاب: "نجوى كرم التقل كله والجمال والشياكة، بحبها وقلبها جميل، ومبتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها".
أما عن الفنانة هيفاء وهبي، قالت الفنانة المصرية: "كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جداً، ومش بحب فيها عصبيتها". (سيدتي)
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