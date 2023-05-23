كاظم الساهر يقرّر الإبتعاد

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لم يُعرف حتى اليوم الموعد الخاص بإصدار الفنان العراقي كاظم الساهر لأي جديد غنائي، خصوصاً وأن الساهر غائب عن الإعلام والمقابلات منذ فترة.ويبدو أن غيابه سيطول في ظل معلومات تقول إنه يرفض معظم المقابلات التي تُطرح عليه ويظهر فقط من خلال أغنيات جديدة، يقال أن بعضها كان جاهزاً منذ وقت لكن لم يُعرف اذا كان الألبوم من نصيب شركة روتانا أم لا.وفي الأول من تموز المقبل، يحيي الساهر حفلاً في مدينة دبي، على أن يطل من بيروت في حفلين؛ الأول من في الفوروم دو بيروت والثاني وسط بيروت التجاري.