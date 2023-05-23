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فنون ومشاهير
الأمير هاري.. هل يهرب إلى غرفة في فندق بعيداً عن ميغان؟
Lebanon 24
23-05-2023
|
14:00
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انتشرت، في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، مزاعم تشير إلى أن الأمير هاري (38 عاماً)، لديه غرفة خاصة في فندق فخم، يقع بالقرب من منزله في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، يذهب إليها عندما يحتاج إلى قضاء الوقتِ بمفرده، هرباً من زوجته ميغان ماركل.
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ونقل موقع "The Sun Saturday"، على لسان بعض مصادره، أن هاري يهرب من زوجته وطفليه، وأن لديه مكاناً خاصاً به في سان فيسينتي بنجالوز، وهو نادٍ خاص للأعضاء في لوس أنجلوس، يتميز بقواعده الصارمة التي تهدف إلى حماية خصوصية ضيوفه والمقيمين فيه.
لكن، فَوْر تداول هذه المزاعم على نطاقٍ واسعٍ، خرج متحدثٌ باسم دوق ساسكس، ليؤكد أن تلك المزاعم ليست صحيحة، نافياً أن يكون لدى الأمير البريطاني أي مكانٍ خاصٍ به في ذلك النادي، وفقاً لموقع الصفحة السادسة. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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