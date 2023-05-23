مذيعة أخبار لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... تزوّجت في اليونان (صور)

دخلت مذيعة الأخبار الإقتصاديّة في قناة "سكاي نيوز" رمزا زخريا القفص الذهبي، بحضور عدد من زملائها والأهل في إحدى الكنائس، في اليونان.

والجدير بالذكر أنّ زخريا تزوجت مدنيّاً في شهر آذار الماضيّ، في اليونان أيضاً.