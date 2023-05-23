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فنون ومشاهير

مذيعة أخبار لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... تزوّجت في اليونان (صور)

Lebanon 24
23-05-2023 | 08:00
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دخلت مذيعة الأخبار الإقتصاديّة في قناة "سكاي نيوز" رمزا زخريا القفص الذهبي، بحضور عدد من زملائها والأهل في إحدى الكنائس، في اليونان.
 
 
والجدير بالذكر أنّ زخريا تزوجت مدنيّاً في شهر آذار الماضيّ، في اليونان أيضاً.
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رمزا زخريا

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