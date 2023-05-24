لأول مرة.. نادين نجيم برفقة خطيبها في مهرجان "كان" السينمائي شاهدوا اطلالتها المميزة (فيديو وصور)

👌"لحظات جميلة في كان" ..#نادين_نجيم برفقة خطيبها في كان الفرنسية وتتألق بفستان من تصميم #جورج_شقرا خلال حضورها لاحدى الفعاليات المقامة على هامش #مهرجان_كان_السينمائي @nadinenjeim pic.twitter.com/SksoMMP1Hf
— ET بالعربي (@ETbilArabi) May 23, 2023
👌"لحظات جميلة في كان" ..#نادين_نجيم برفقة خطيبها في كان الفرنسية وتتألق بفستان من تصميم #جورج_شقرا خلال حضورها لاحدى الفعاليات المقامة على هامش #مهرجان_كان_السينمائي @nadinenjeim pic.twitter.com/SksoMMP1Hf
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)