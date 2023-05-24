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فنون ومشاهير

لأول مرة.. نادين نجيم برفقة خطيبها في مهرجان "كان" السينمائي شاهدوا اطلالتها المميزة (فيديو وصور)

Lebanon 24
24-05-2023 | 02:00
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شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم  للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 76، برفقة خطيبها نارينغ ناربيكيان.
 
 
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ونشرت نادين عبر حسابها الخاص على انستغرام مجموعة صورمن اطلالتها خلال حضورها لاحدى الفعاليات المقامة على هامش المهرجان، وظهرت بالصور بفستان قصير باللون "النيود" يحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج شقرا، كما ارتدى خطيبها نارينغ بدلة سوداء مميزة.
 
 
 
 
وعلقت على الصور قائلة: "لحظات سعيدة قبل قبل احتفالية chopard الكبرى".
 
 
وكانت نادين نجيم تعرضت لانتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة خطيبها، أثناء عطلتهما في المالديف. 
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