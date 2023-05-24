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فنون ومشاهير

تامر حسني يكشف حقيقة علاقته بمديرة أعماله

Lebanon 24
24-05-2023 | 11:00
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اتهمت الفنانة بسمة بوسيل، هالة عمر منسقة أعمال طليقها الفنان تامر حسني، بأنها السبب الرئيسي وراء انفصالها عنه.
 
 
وبعد هذا الهجوم التي شنته بسمة على هالة، تدخل النجم تامر حسني لتوضيح طبيعة علاقته بـ "العروس" هالة عمر، وأكد أنه على علاقة "عمل" مع هالة منذ كان عمرها 14 عاما، وكلفها بتنسيق أعماله على السوشيال ميديا، موضحاً أنه ظهر معها في حفل زفافها لأنه يعتبرها "مثل ابنته" ولأنها فقدت والديها مؤخرا.
تامر نشر مقطع فيديو لتفاصيل حفل الزفاف ظهر فيه وهو يقوم بمراسم تسليم العروس لعريسها، وقال: لكل اللي بيسأل عن وجه القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي، شايف أسئلة كتير أنا هحكيلكوا، هي اسمها هاله عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت، ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة رديت عليها شكرتها".


وأضاف: "لما سافرت إسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيرة أوي بتعيط وبتجري عليا فا وقفتلها وفكرتني بنفسها وفضلت تعيط وتقولي احنا معاك ولازم تكمل، عشان كنت بتحارب جدًا في بداياتي فاتصدمت إن اللي بتقول كده بنت صغيره كده والمجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها 14 سنة. وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع.. وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا، لحد ما قولتلهم أنا مش عايز شركة كبيرة أنا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي تمسكها فضلوا يقنعوني أن كده مش صح ولازم أكتر حد خبره يمسكها، وأنا قولت لا لازم أكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها وأنا واثق أن طاقة الحب مفعولها أقوى من طاقة المحترف بلا حب".

وتابع: " فعرضت عليها تشتغل معايا وهي في السن ده مصدقتش طبعًا ومن ساعتها وهي اللي ماسكه كل شغل الميديا.. الطفلة الشاطرة اللي كبرت دلوقتي قدامكم هالة عمر، أما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو طلب إيديها مني أنا عشان والدها ووالدتها توفاهما الله. ومن اللحظه دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة بجد.. اللي بتتجوز دلوقتي قدامي وبسلمها لعريسها بنفسي وبغني في فرحها، معرفتش أرد على كلامك عني في الفرح يا هالة رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك مع أولادكم الجُمال بإذن الله". (سيدتي)
 
 
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