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فنون ومشاهير

إطلالات ناعمة لشقيقات الأمير الحسين في حفل حناء رجوة آل سيف (صور)

Lebanon 24
24-05-2023 | 05:00
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أقامت الملكة رانيا العبدالله، مساء الاثنين حفلة حنّاء رجوة آل سيف، في "مضارب بني هاشم" بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها.
 
 
ولفتت العروس الجديدة الأميرة إيمان ابنة الملكة رانيا، الأنظار باطلالتها الراقية والناعمة، اذ ارتدت عباءة تقليدية أسوة ببقية المدعوات إلى حفلة حناء باللون البنفسجي الفاتح، تميزت بالدانتيل عند الياقة وعند حواف الكشاكش الناعمة التي تمتد على طول تنورة الفستان، واكتفت بالقليل من المكياج الناعم واعتمدت تسريحة شعر بسيطة. 
 
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كذلك، تواجدت الأميرة سلمى التي كانت احتفلت مؤخرا بتخرجها من الجامعة، وبدت مستمتعة بحفل حناء عروس شقيقها الأكبر الأمير الحسين.
 
 
وقد اختارت سلمى فستانا بتصميم عباءة مع كاب أنيق فوق الكتفين بلون عنابي داكن، وأسوة بوالدتها وشقيقتها تجنبت الإكثار من المكياج واعتمدت إطلالة طبيعية ناعمة. (الجميلة)
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