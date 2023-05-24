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فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تتعرض لحملة شتائم بسبب مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"

Lebanon 24
24-05-2023 | 14:00
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كشفت الفنانة السورية مرح جبر عن تلقيها رسائل مسيئة بسبب مشاركتها في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" من إنتاج شركة "ميتافورا" للإنتاج الفني، تأليف سامر رضوان، إخراج عروة محمد.

وتساءلت جبر في خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "ما هو الذنب الذي ارتكبته بعد عرض مسلسل لتصلني رسائل كثيرة مليئة بالسبّ والشتم؟".
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وأضافت في منشور آخر: "كمية الحقد بقلوب الناس!".

ولم نشارك جبر في السباق الرمضاني المنصرم إلا في "ابتسم أيها الجنرال" بشخصية "ماريا"، إلى جانب جانب نخبة من الممثلين السوريين، بينهم: مكسيم خليل، عبد الحكيم قطيفان، وريم علي، وسوسن أرشيد، ومازن الناطور، وغطفان غنوم، ومحمد الأحمد، وعزّة البحرة. (لها) 
المصدر: لها
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