ممثلة شهيرة تتعرض لحملة شتائم بسبب مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"

كشفت الفنانة السورية مرح جبر عن تلقيها رسائل مسيئة بسبب مشاركتها في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" من إنتاج شركة "ميتافورا" للإنتاج الفني، تأليف سامر رضوان، إخراج عروة محمد.



وتساءلت جبر في خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "ما هو الذنب الذي ارتكبته بعد عرض مسلسل لتصلني رسائل كثيرة مليئة بالسبّ والشتم؟".

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