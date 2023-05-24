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فنون ومشاهير

إلهام شاهين: أنا أكبر من التهديدات

Lebanon 24
24-05-2023 | 16:00
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قالت الممثلة المصرية إلهام شاهين إنها لا تخشى التهديدات، التي قد تتعرض لها، مؤكدةً أنها أكبر من التهديدات، التي لا تُلقي لها بالاً، رغم توعد الكثيرين لها بسبب الرسائل التي تقدمها في أعمالها الفنية.
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وأشارت إلهام، خلال مشاركتها في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"، إلى أنها قبلت دور "أم جهاد" في مسلسل "بطلوع الروح"، رغم أنها كانت ضيفة على العمل، وهو الأمر الذي لم تشعر به إطلاقاً.
وبينت أن أهمية الدور، وتأثيره، دفعاها لقبوله دون تردد، مبينةً أنها لم تشعر لحظة واحدة بكونها ضيفة في المسلسل، بل على العكس شكل لها هذا العمل شعوراً بأنه أكبر دور بطولة تقدمه في حياتها، لأن البطولة بنظرها ليست بحجم المشاهد، وإنما بقوة التأثير، والقيمة المقدمة، وردود الأفعال، التي وصفتها بكونها تاريخية.


وأضافت الممثلة المصرية أن شخصية "أم جهاد" كشفت، وفضحت، كل المتاجرين بالدين، وهم غير المتدينين الحقيقيين، كون هذه الشخصية لم تكن متدينة بالأصل، وإنما تتاجر باسم الدين.
وعن التهديدات التي رافقت العمل، قالت إلهام إن ما حصل به يعد سابقة تاريخية، إذ إنه لم يسبق أن يهاجم عمل درامي، ويتلقى كل هذه التهديدات، سواء للشركة المنتجة، أو المعلنين والداعمين له بمجرد طرح صورة دعائية له، وقبل معرفة أي محتوى بداخله. (زهرة الخليج)           


 
المصدر: زهرة
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