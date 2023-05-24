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فنون ومشاهير

هذا ما كشفته شيرين عن حسام حبيب!

Lebanon 24
24-05-2023 | 08:00
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حلّت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة ببرنامج "كاربول كاريوكى بالعربي" مع مقدم البرنامج هشام الهويش، وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت: "دائمًا المشاكل بيني وبين حسام تحدث في ايام العمل"، مشيرة الى انّ اسمها على هاتفه هو: "شوكليت".
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وعن سر غيابها على السوشيال ميديا، طوال هذه الفترة، قالت شيرين إنّه هناك شحص نصب عليها وسرق كل حساباتها ورفعت عليه قضية لتستعيدها.
 
وتحدثت عن الشروط الواجب توافرها فى إختيار أزواج بناتها فى المستقبل قائلة: "الفكرة بس وجعتني أوي ماشي بس بشرط تفضل جنبي والله العظيم ما أسيبها أبدا زي ما أخليها تراعي ربنا فيه هو كمان يراعي ربنا فيها وميمدش إيده عليها أبدا وميخوفهاش أو يهينها". (نواعم)   

المصدر: نواعم
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