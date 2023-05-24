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فنون ومشاهير

جيف بيزوس يقدم خاتم خطوبة إلى لورين سانشيز بـ3.5 ملايين دولار (صورة)

Lebanon 24
24-05-2023 | 09:15
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بعد مرور خمس سنواتٍ على علاقة الحب التي جمعتهما، تقدم الملياردير الأميركي جيف بيزوس لخطوبة حبيبته المذيعة لورين سانشيز، لتدخل علاقتهما بذلك مرحلة جدّية، خاصةً أن الأخيرة كانت سبباً في طلاق الأول من زوجته ماكنزي سكوت.
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ورغم أن الثنائي لم يعلنا صراحةً هذا الخبر السعيد، فإن وسائل إعلامية عديدة رصدت ارتداء لورين خاتماً ضخماً من الألماس، يُعتقد أنه خاتم خطوبةٍ قدمه بيزوس لها، حيث تم رصد الثنائي أثناء إقامتهما على يخت الملياردير الأميركي الفاخر "Koru"، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، خلال وجودهما في فرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي.
وظهرت لورين في الصور، التي جرت مشاركتها على نطاقٍ واسع، وهي ترتدي قميصاً قصيراً، وتنورة شبكية بيج، وخاتم الألماس الرائع، الذي قيل إن ثمنه يصل إلى 3.5 ملايين دولارٍ.
 

 
وأعلن الثنائي علاقتهما لأول مرةٍ، بعد تسريب محادثاتٍ عاطفية بين الطرفين، ليتم بعد فترةٍ وجيزةٍ من هذا الإعلان طلاق بيزوس من زوجته ماكنزي سكوت، بعد 25 عاماً من الزواج، والتي يتشارك معها أربعة أطفال. (زهرة الخليج)        

 


 
المصدر: زهرة
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