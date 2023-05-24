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فنون ومشاهير

نسخة عن أمّه.. هكذا بدا ابن قصي خولي في أحدث صور له

Lebanon 24
24-05-2023 | 12:59
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وجّه الفنان السوري قصي خولي رسالة حب لابنه "العميد فارس"، إذ وصفه "بسعادته"، مشيراً إلى أن وجوده بجانبه يعطيه "الفرح والحنان والحب" ومتمنيا أن يحفظه الله.
 
ونشر خولي عبر حسابه في"إنستغرام" صوراً لابنه، وعلق قائلا: "انت كل الدنيا يا روحي، الله لا يحرمني وجودك بحياتي، اسبوع من الحنان والحب والفرح والضحك، انت سعادتي ياعيوني الله يحميك ويحرسك، ان شاء الله بشوفك قريبا يا روحي".
 
كما أعرب خولي عن حبه العميق لطفله وافتقاده له، مشيرا إلى أن تربيته بالشكل الصحيح ستحوّله لاحقاً إلى "بطل".
 
 
وتفاعل عدد من الفنانين مع المنشور، متمنين أن يحفظ الله ابنه ويديمهما معاً، منهم بلقيس فتحي، وسام الصباغ، نور علي، يحيى بيازي، وإسماعيل تمر الذي علق: "الله يحميه، ويبعد عنكم العين والحسد".
 
كما اشار بعض المتابعين الى الشبه الواضح بين العميد ووالدته، معتبرين أنه لا يتمتع بأي ملامح تربطه بوالده، حيث كتبت متابعة: "ماشالله عنو نسخة عن أمو، كلا ملامح وجهو بتشبهها"، وعلقت أخرى: "مافي شي لأبوه والله، جمالو تونسي ربي يحميه".
 
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المصدر: فوشيا
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