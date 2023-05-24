عن التعرّي بالكليبات وأجدد أغاني نجوى كرم ونوال الزغبي.. ماذا قال ربيع الأسمر؟

لفت الفنان ربيع الأسمر الى أن مشاركة أي فنان في أغنية "ديو" تعتبر مخاطرة، خاصة في حال تفاوت الأصوات بين الفنانين، حيث تفقد الأغنية روحها عندما يتم الانتقال من طبقة إلى أخرى، لذلك يفكر كثيراً قبل الموافقة على أي "ديو".

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وعلّق أسمر على الإصدارات الأخيرة للفنانتين نجوى كرم ونوال الزغبي، مشيدا بكل ما تقدمانه على الصعيد الفني.



كما اعتبر أن الوسط الفني "غير نظيف"، وقد يتهمه البعض أنه يقول ذلك لكي يضيء على نفسه، لكنه يرفض استخدام الألفاظ النابية في كلمات أغانيه، كما يرفض فكرة التعري في الكليبات، معرباً عن انزعاجه للحال الذي وصل إليه الوسط الفني اليوم؛ لأنه لابد للفنان أن يهذب لسانه على أقل تقدير، بعيدا عن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.



وعلى صعيد المسلسلات التلفزيونية، كشف أسمر أنه تابع عدة مسلسلات من بينها: "العربجي" و"مربى العز"، و"النار بالنار".



ووصف الشارة الغنائية لمسلسل "الزند" بـ"الصاروخ"، لأن أي شيء يتعلق بالتراث يعتبر ذهبا عتيقا ولا يمكن أن يتناوله أي شخص.



كما أشاد بشخصيات بعض الفنانين منهم شخصية ديمة قندلفت، وشخصية الراحل محمد قنوع في "العربجي"، وشخصية عباس النوري في مسلسل "مربى العز".



وأشار إلى أن الدراما السورية في مرحلة قيامة ونجاح، متمنيا لها التقدم أكثر في ميدان الفن والتميز عربيا.