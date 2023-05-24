بعد صراع طويل مع المرض... وفاة فنانة معروفة جدّاً (صورة)

توفيت المغنية الأميركية تينا ترنر، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض في منزلها في كوسناخت بالقرب من زيورخ ، في سويسرا.

وترنر معروفة باسم "ملكة الروك اند رول" بسبب أدائها وغنائها القوي.

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وقال المتحدث باسمها برنارد دوهرتي في بيان "معها يخسر العالم أسطورة موسيقية ونموذجا يحتذى به". (الامارات 24)