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فنون ومشاهير

بعد صراع طويل مع المرض... وفاة فنانة معروفة جدّاً (صورة)

Lebanon 24
24-05-2023 | 15:11
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توفيت المغنية الأميركية تينا ترنر، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض في منزلها في كوسناخت بالقرب من زيورخ ، في سويسرا.
 
 
وترنر معروفة باسم "ملكة الروك اند رول" بسبب أدائها وغنائها القوي.
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وقال المتحدث باسمها برنارد دوهرتي في بيان "معها يخسر العالم أسطورة موسيقية ونموذجا يحتذى به". (الامارات 24)
 
 
 
John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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