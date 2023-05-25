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فنون ومشاهير

زوجة معتصم النهار تجبر ابنتهما على فعل هذا الامر.. والاخيرة تنفعل

Lebanon 24
25-05-2023 | 05:00
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نشرت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه ابنتهما ساندرا، وهي تحاول ان تساعد والدتها في الطهي.

وتوجهت لين الى ابنتها بالقول: "يلا اشتغلي"، لترد عليها الاخيرة بالقول: "عم اشتغل وانا بحب اطبخ"، ليدور حديث عفوي ومضحك بين الام وابنتها.
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ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على العلاقة المميزة التي تجمع لين بابنتها ساندرا، وعبروا عن حبهم الكبير واعجابهم بعفوية.(الجديد)


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