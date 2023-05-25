في أول ظهور لها بعد زفافها وضجة بسمة بوسيل، ردت هالة عمر، مساعدة الفنان المصري تامر حسني، كاشفة عن حقيقة علاقتها به.



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وكتبت: "تامر حسني أبويا ومفيش كلام يقدر يوصف وقفته جنبي، والسنة اللي فاتت كانت صعبة عليا بعد وفاة والدتي ووالدي الله يرحمهم".



"خرّابة البيوت"

أتى هذا التعليق بعدما تصدرت عمر خلال الساعات الماضية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما قالته عنها الفنانة بسمة بوسيل طليقة تامر حسني.



فقد علقت بسمة على صورة لهالة عمر بعبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة". وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، إن تامر بمثابة أبوها، مشددة على عمق العلاقة بينهما والتي تحمل كل احترام ومودة، خصوصا أنه كان سنداً لها بعد وفاة والديها.وكتبت: "تامر حسني أبويا ومفيش كلام يقدر يوصف وقفته جنبي، والسنة اللي فاتت كانت صعبة عليا بعد وفاة والدتي ووالدي الله يرحمهم"."خرّابة البيوت"أتى هذا التعليق بعدما تصدرت عمر خلال الساعات الماضية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما قالته عنها الفنانة بسمة بوسيل طليقة تامر حسني.فقد علقت بسمة على صورة لهالة عمر بعبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة".

وكشفت السيدة عن أن هالة كانت السبب الرئيسي لانفصالها عن تامر، ووصفت مديرة أعماله بـ "خرّابة البيوت"، إذ كتبت عبر استوري آخر على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام: "كانت سببا في خراب البيت.. احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سببا رئيسيا في خراب بيتك وهدم حياة ولادك".



إلى ذلك، انهالت التعليقات مشككة حول وجود علاقة بين تامر حسني وملكة الجمال يارا السكري، وذلك بعدما شنت بسمة بوسيل هجوما على هالة عمر، مديرة أعمال تامر حسني، حيث أشار البعض إلى أن هالة عمر كانت السبب وراء علاقة يارا السكري بـ تامر حسني، لذلك شنت بسمة بوسيل هجوما عنيفًا ضدها.



يشار إلى أن الثنائي كانا أعلنا انفصالهما النهائي قبل أسابيع بعد زواج دام سنوات.